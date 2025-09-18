Congreso de CDMX exhorta a los 16 alcaldes tomar medidas contra violencia laboral 

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a los titulares de las 16 alcaldías a desarrollar e implementar protocolos institucionales, alineados con sus códigos de conducta, para establecer medidas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia laboral, el hostigamiento y el acoso sexual.

Foto: Congreso de la Ciudad de México.

La diputada Brenda Ruiz Aguilar recalcó que dichas medidas deberán garantizar entornos laborales seguros y libres de violencias para todas las trabajadoras, sin distinción de su denominación, modalidad de contratación o régimen laboral.

Argumentó que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, una de cada cinco personas trabajadoras en el mundo ha sufrido violencia en su entorno laboral, mientras que una de cada 10 personas trabajadoras señaló que ha sufrido violencia física durante su vida laboral, siendo la violencia psicológica la modalidad más común.

“Nuestra ciudad no está exenta de ese fenómeno estructural que afecta a mujeres en todo el mundo. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, una de cada tres mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida laboral, siendo el acoso sexual una de las formas más comunes”, recalcó.

El 25 de noviembre de 2024 el gobierno de la CDMX publicó los lineamientos para la creación de protocolos contra el hostigamiento y acoso sexual en la administración pública, los cuales es indispensable aplicar en las alcaldías, como las instancias de gobierno más cercanas a la ciudadanía.