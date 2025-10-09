COPRED abre convocatoria para reconocer contenido digital sobre igualdad y no discriminación

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) presentó la convocatoria para participar en el concurso “Premmmios por la No Discriminación” 2025, dirigida a personas creadoras de contenido audiovisual mayores de 18 años.

Foto: COPRED.

La iniciativa busca reconocer piezas digitales que promuevan la igualdad y la no discriminación, especialmente aquellas enfocadas en juventudes y adolescencias, difundidas en redes sociales entre mayo de 2023 y mayo de 2025.

La recepción de trabajos cierra el 30 de noviembre de 2025 y los resultados se anunciarán el 12 de diciembre, con la entrega de premios el 19 de febrero de 2026.

Los proyectos, informó el Consejo, deberán ser videos de hasta tres minutos, incluyendo créditos, que aborden temáticas relacionadas con la no discriminación, la igualdad, las estructuras de opresión o la vivencia de grupos de atención prioritaria en la capital del país. Deberán enviar el video o link del video publicado vía correo electrónico a [email protected].

Los videos participantes deberán ser inéditos, originales y respetar la normativa de derechos de autor. Las piezas que no cumplan con los requisitos o se entreguen fuera de tiempo serán descartadas. Las y los ganadores tendrán que presentar documentos oficiales y firmar cartas de consentimiento para la difusión de su material.

La convocatoria contempla dos categorías. La primera es la de “No Discriminamcióm”, que será decidida por votación pública a través de plataformas digitales del COPRED. La segunda corresponde a “Accesibilidam”, donde un jurado evaluará aquellas propuestas que incluyan recursos como subtítulos, interpretación en Lengua de Señas Mexicana o descripciones de imágenes. Las personas ganadoras recibirán como premio una computadora portátil o de escritorio.

La convocatoria completa estará disponible en la página institucional del Consejo www.copred.cdmx.gob.mx

