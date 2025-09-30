Guanajuato arranca segunda etapa de programa para empoderar a las mujeres

El Gobierno de Guanajuato puso en marcha la segunda etapa de Aliadas, estrategia integral y transversal diseñada para empoderar a las mujeres, a través de programas y servicios que mejoran su calidad de vida, impulsan su desarrollo personal y profesional, y fortalecen su salud y seguridad.

Foto: Gobierno de Guanajuato.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, detalló que en una nueva fase, Aliadas pasa de 20 a 27 programas (que ofrecen 15 instancias estatales: CEAIV, CODE, DIF GTO, IECA, INAEBA, Salud, ISSEG, Juventudes, Derechos Humanos, Economía, SEG, Nuevo Comienzo, Secretaría de Gobierno, Secretaría de las Mujeres, UVEG) de los cuales, 18 se mantienen y 9 son nuevos, diseñados para diversificar los apoyos e impulsar la educación, el desarrollo de capacidades y el bienestar familiar.

Los nuevos programas contemplan cursos de alimentación saludable para mujeres jóvenes, ubicación de servicios educativos, dotación de semillas para la instalación de huertos escolares, educación virtual, desarrollo de capacidades y bienestar familiar.

“Con aliadas, las mujeres no están solas, están respaldadas y protegidas. Este Gobierno seguirá escuchando y atendiendo las necesidades de las mujeres, porque cuando una mujer avanza, avanza toda su familia, avanza su comunidad y avanza todo Guanajuato”, dijo la gobernadora.

Desde su creación, en noviembre de 2024, Aliadas ha beneficiado a más de 18 mil mujeres con acciones que van desde el acceso gratuito a servicios médicos y atención psicológica, hasta becas educativas, apoyos para el empleo y herramientas para el emprendimiento.

