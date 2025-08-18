Desabasto de combustible ya está resuelto en todo el país: Sheinbaum 

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el desabasto de combustible en diferentes puntos del país ya está resuelto y sólo fue cosa de unos días. Esto, luego que en días pasados, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que habría desabasto de gasolinas en la Ciudad de México y en otros puntos del país, por cuestiones de mantenimiento.

“Expliqué en su momento claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible, fue cosa de unos días y ya se resolvió”, indicó en conferencia de prensa.

La Jefa del Ejecutivo federal añadió que el servicio se ha normalizado y externo que si aún llega a persistir algún pendiente, ya se atiende para evitar la falta de combustible en todo el territorio nacional.

En el caso de Chiapas, detalló que hubo un problema con una bomba, particularmente con la gasolina premium, sin embargo, de la misma manera, ya se resolvió el percance.

Sheinbaum se reunirá con Adán Augusto y Monreal

En otros temas, la Presidenta informó que esta tarde tendrá una reunión con Adán Augusto López y con Ricardo Monreal para abordar temas de la reforma al Poder Judicial y del Paquete Económico.

“Hay una serie de iniciativas y algunas otras que vamos a enviar al Congreso. Que ellas conozcan las iniciativas, cuál es el interés del gobierno y cuáles queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones”, señaló.

Detalló que en dicha reunión solo se abordarán temas legislativos, esto, ante el inicio del periodo de sesiones el próximo 1 de septiembre.

“Abordaremos la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, todo lo que tiene que ver con el Paquete Económico”, puntualizó.

