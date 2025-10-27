Las celebraciones del Día de Muertos -consideradas del 27 de octubre al 2 de noviembre en todos los estados del país-, generarán una ocupación hotelera superior a 1 millón 608 mil turistas, lo que representa un incremento de 2.3 por ciento en comparación con el año anterior, dijo la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

“México es un referente mundial gracias a su profunda riqueza cultural y espiritual. El Día de Muertos es una celebración única, llena de color y alegría donde honramos la vida a través de nuestras tradiciones. En ninguna otra parte del mundo existe una manifestación tan viva y conmovedora, que une a las familias, despierta el interés de millones y nos llena de orgullo como nación”, expresó.

La titular de la Sectur precisó que, del total de visitantes, 73 por ciento serán nacionales y 27 por ciento extranjeros, reflejo del interés que despiertan las tradiciones mexicanas en todo el mundo.

Al resaltar que estas cifras confirman la fortaleza del turismo cultural en México, impulsado por celebraciones únicas como el Día de Muertos, añadió que la ocupación hotelera promedio durante la semana se prevé en 60.8 por ciento, 1.4 puntos porcentuales más que en 2024.

“La Secretaría de Turismo reafirma su compromiso de promover y proteger las expresiones culturales que hacen de México un destino único, donde el patrimonio, la hospitalidad y la identidad convergen para ofrecer experiencias que trascienden fronteras”, mencionó.

Rodríguez Zamora subrayó que destinos como la Ciudad de México, Cancún, Riviera Maya, Guadalajara y Monterrey concentran gran parte del flujo turístico, aunque también se observa un crecimiento sostenido en destinos como Acapulco, Puerto Vallarta y Mazatlán, que mantienen una importante dinámica regional.

