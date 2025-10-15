En CDMX, diputados piden capacitación en igualdad de género a aspirantes a cargos públicos

Ante la violencia política de género, es obligatorio que cada aspirante a cargo público reciba capacitación en materia de igualdad de género, diversidad sexual y discriminación, así lo consideró el diputado del Congreso de la Ciudad de México, Alberto Vanegas.

Con esta iniciativa, el diputado local de Morena pidió reformar cuatro artículos del Código de Procedimientos e Instituciones Electorales, para capacitar a aspirantes a alcaldías, diputados y jefes de gobierno.

“Hay una ausencia de un marco normativo “que regule de manera específica las violencias en contra de las mujeres y de las poblaciones de la diversidad sexual, es necesario diseñar y establecer herramientas de actuación que permitan combatir y eliminar dichas violencias en el ámbito público y político”, explicó el diputado.

En este sentido, explicó que la violencia política de género se ejerce contra las mujeres y contra las personas que se identifican con una identidad de género distinta, en el ámbito político o público, con el propósito de limitar, obstaculizar o anular sus derechos políticos y de participación en la vida democrática.

Asimismo, indicó que este tipo de violencia se fomenta al restringir el derecho a votar o ser votado, obstaculizar el acceso a cargos públicos, amenazas, hostigamiento o presiones para dejar los cargos, así como menoscabar el ejercicio de funciones públicas.

Para erradicar esta violencia es indispensable la capacitación y sensibilización, apoyar liderazgos femeninos, fomentar la paridad en candidaturas y cargos, además de protocolos de seguridad a los aspirantes a cargos.

