En CDMX, diputados proponen “Come Móvil” fuera de penitenciarías

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la capital a instalar un comedor móvil afuera de los Centros de Readaptación Social, para garantizar el acceso a la alimentación de las personas que egresan liberadas de estos espacios.

Foto: Congreso de la CDMX.

La diputada Rebeca Peralta León (PVEM) señaló que las personas privadas de la libertad y sus familiares constituyen una población vulnerable debido a las condiciones de precariedad, marginación y falta de apoyo social.

“En la capital muchas de estas personas, especialmente mujeres, niños y adultos mayores, esperan largas horas fuera de los reclusorios o salen en libertad sin redes de apoyo que les permitan acceder a comida”, argumentó.

En este contexto, propuso la instalación de un “Come Móvil” afuera de los centros penitenciarios, para atender a las cerca de 200 personas que cada día recuperan su libertad, brindándoles alimentos gratuitos y de calidad.

“Al aprobar este punto de acuerdo estamos mandando un mensaje a la sociedad: creemos en las segundas oportunidades, la humanidad no se suspende con las rejas”, afirmó la diputada.

Esta iniciativa busca cumplir con estándares internacionales y tratados ratificados por México, que reconocen el derecho a la alimentación y la protección contra el hambre.