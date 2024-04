En Jalisco implementan aumento salarial a servidores públicos que ganan menos

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, notificó el incremento salarial para servidores públicos de los niveles 1 al 15 con lo que se beneficiará a cerca de 12 mil trabajadores que menos ganan en esta estructura gubernamental.

Enrique Alfaro Ramírez reiteró que en su política prevaleció durante los seis años el no incremento salarial a los funcionarios que tuvieran ingresos mayores dentro del gobierno estatal, por lo que el aumento va para los niveles más bajos.

“A mí me da mucho orgullo poder decir que cumplimos con lo que yo me comprometí al principio de mi gobierno, que no iba haber incremento salarial para los que tendríamos un ingreso mayor, el incremento salarial se concentró en aquellas personas que ganaban menos”, sostuvo.

El incremento salarial de este año corresponde a un acumulado de 6 por ciento de aumento al sueldo, más 120 pesos de ayuda en despensa y 120 pesos de ayuda a pasaje, lo que suma un total de, entre 1 mil 020 y 1 mil 457 pesos mensuales a las y los trabajadores que se encuentran entre los primeros 15 niveles del tabulador y que significan 12 mil 380 funcionarias y funcionarios.

La firma del acuerdo fue encabezada por el Gobernador, funcionarios estatales del Gobierno de Jalisco y La Federación de Sindicatos Autónomos Federados (SAFE). Esta medida entrará en vigor a partir de la primera quincena de mayo y tendrá efectos retroactivos a partir de la primera quincena de enero del presente año.

Por su parte, el representante sindical Leonardo Cisneros, secretario general del Sindicato de Servidores Públicos en Ayuntamiento de Guadalajara y sus OPD’S, mostró su empatía al 6 por ciento, ya que se da en el salario y es superior a la inflación, así como el adicional al transporte y despensa.

Asimismo, el gobernador del estado exhortó a los trabajadores y trabajadoras a cerrar la administración con el buen trabajo como se han desempeñado.

