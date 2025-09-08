Entrega gobernador nuevo edificio en el COBAES en Mazatlán

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguró el ciclo escolar 2025-2026, así como instalaciones en el COBAES 37 Genaro Estrada Félix.

Detalló que para su rehabilitación se invirtieron más de 18 millones de pesos, que beneficia a 550 estudiantes de este sector de la ciudad, quienes podrán disfrutar de las nuevas instalaciones diseñadas para potenciar un aprendizaje accesible y adaptado a los desafíos de la educación actual.

“El compromiso de mi gobierno de seguir apoyando a la juventud por la vía de la educación”, precisó.

El director General de COBAES Santiago Inzunza Cázares, afirmó que, con 127 planteles en el estado y una matrícula de 32 mil alumnos y alumnas, COBAES es un referente en la educación media superior en Sinaloa, con más de cuatro décadas en la formación de bachilleres en ruta hacia la educación superior, que con entrega y dedicación están formando las generaciones del futuro.

Suspenden clases en cinco municipios por fuertes lluvias

El viernes pasado, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa suspendió las clases en la zona norte de la entidad por la amenaza de lluvias intensas.

Los municipios más afectados por las lluvias son Ahome, El Fuerte, Choix, Gusave y Juan José Ríos, lugares donde se pronostican lluvias hasta de 75 milímetros.

Esta implementación fue recomendada por Protección Civil advirtiendo de fuertes lluvias en la zona en los próximos días. De acuerdo con el reporte, en otras zonas las lluvias serán menores.

