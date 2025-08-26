Especialistas abordan el futuro de la industria solar

Especialistas y empresarios se reunirán con la finalidad de discutir las tendencias, realizar análisis estratégicos, brindar información de mercado y compartir su experiencia en el sector fotovoltaico, solar térmico y de almacenamiento en México.

Foto: En intersolar.mx

De esta forma se busca generar una visión del futuro de la industria solar en el país. “La riqueza de este programa radica en la pluralidad de perspectivas que integran perfiles técnicos, empresariales, académicos y de gobierno, lo que permitirá analizar integralmente el presente y futuro de la industria”, afirmó Marisol Oropeza, vocera de Intersolar México.

Lo anterior, dijo, en un momento clave para el país, ante los recientes cambios regulatorios que presentan nuevas oportunidades para aprovechar el potencial de las tecnologías solares y de almacenamiento.

Del 2 al 4 de septiembre próximos, se llevará a cabo el Congreso Internacional de la sexta edición de Intersolar México. “El programa ha sido cuidadosamente diseñado para mantener el posicionamiento de Intersolar Mexico como la agenda más relevante y vanguardista del país”, agregó Oropeza.

Destacó que, la diversidad de voces asegura un diálogo enriquecedor, interdisciplinario y propositivo orientado a compartir conocimiento, identificar oportunidades de mercado y forjar alianzas estratégicas.

Algunos de los temas que se abordarán son: la industria fotovoltaica y oportunidades de financiamiento; los factores clave de la inminente evolución de la generación distribuida en México; y el papel clave del calor solar en la transición energética.

También, la descarbonización eléctrica: autoconsumo renovable en la industria; avances normativos del almacenamiento de energía eléctrica en México; accionando la perspectiva de género en la industria solar, entre otros.

El evento reunirá a más de 30 ponentes nacionales y extranjeros, en su mayoría mujeres. La Exposición y el Congreso Internacional de Intersolar México se celebrarán de forma paralela con THE GREEN EXPO® y Aquatech Mexico, eventos que conforman la plataforma B2B más grande de México y Latinoamérica, con la participación de más de 400 empresas.

