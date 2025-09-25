Estados y municipios, líderes operativos en el desarrollo de los Polos del Bienestar

Los Polos de Desarrollo Económico del Bienestar buscan impulsar el liderazgo operativo de los gobiernos estatales y municipales para fortalecer la economía mexicana, indicó Luis Ernesto Salomón Delgado, secretario técnico de la Comisión Interestatal de la Secretaría de Economía.

Foto: Captura de pantalla seminario Diálogos Municipalistas.

Durante su participación en el seminario Diálogos Municipalistas, Salomón Delgado explicó que los Polos de Bienestar son ecosistemas productivos donde el Estado actúa como facilitador de servicios públicos y logísticos.

Detalló que las empresas tendrán una serie de incentivos fiscales desde la federación y los estados, donde las administraciones estatales actuarán como promotores.

“En estos 15 polos que impulsamos, el liderazgo operativo no lo tiene la federación sino los gobiernos estatales . Lo que buscamos es que no sea la federación quien otorga los incentivos fiscales sino los estados y municipios que se comprometen a impulsar sectores clave para la economía”, indicó.

En este sentido, explicó que la apuesta de los Polos es sumar la iniciativa pública con el capital privado para generar condiciones que permitan fomentar el desarrollo donde los municipios juegan un papel fundamental con la facilitación de trámites.

“Buscamos que los Polos se conviertan en lugares donde la digitalización haga más fáciles los trámites y sean un detonador en la generación de inversiones”, aclaró.

Salomón Delgado explicó que la mayoría de los Polos ya están en la etapa de obras y asignación de contratos para comenzar su construcción por el bienestar social de las comunidades.

“Algunos Polos están dedicados a la economía circular bajo los criterios del respeto al medio ambiente”, señaló.

Los primeros 15 Polos estarán ubicados en: Seybaplaya, Campeche; Juárez, Chihuahua; Durango, Durango; Nezahualcóyotl, Estado de México; así como, Celaya, Guanajuato.

También, un polo dedicado a la Economía Circular en Hidalgo; AIFA, Hidalgo; Morelia, Michoacán; Ciudad Modelo, Puebla; Chetumal, Quintana Roo; ⁠⁠Topolobampo, Sinaloa; Altamira, Tamaulipas; Huamantla, Tlaxcala; Tuxpan, Veracruz y Hermosillo, Sonora.

