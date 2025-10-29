Servicios y falta de espacios en panteones, preocupación de los municipios

En vísperas de Día de Muertos, los municipios se preparan para ampliar y mejorar los servicios en panteones como la creación de gavetas y nuevos espacios para la creación de más cementerios.

Tal es el caso del municipio de Celaya, que este año comenzó con la construcción de 180 gavetas en el Panteón Norte y 250 más en el Panteón Sur, ante la saturación que ya presentan estos espacios.

En Puebla, el municipio invirtió 3 millones 861 mil pesos para la atención a panteones, luminarias, mantenimiento y nuevos espacios. Juárez implementó una estrategia de seguridad y atención ciudadana para recibir a los visitantes.

En una jornada de limpieza, el municipio retiró 469 toneladas de basura en todos sus panteones y colocaron cáscara de nuez para facilitar el tránsito de las personas que lleguen a ver a sus difuntos.

En Guanajuato, la Secretaría de Salud del Estado, a través de la Jurisdicción Sanitaria Salamanca, implementa operativos contra el dengue en los panteones.

El personal visita panteones y camposantos para la eliminación de criaderos. Además, insistan a los visitantes a retirar, después de las festividades, todos los floreros, envases o recipientes que puedan acumular agua.

Más de 15 mil personan forman parte de la plantilla de trabajadores

De acuerdo con datos del Gobierno federal, la fuerza laboral de trabajadores en servicios funerarios, en el primer trimestre de 2025, fue de 15 mil 300 personas y su salario promedio fue de 7 mil 660 pesos, trabajando alrededor de 47.4 horas semanales.

Guerrero fue la entidad con el mayor sueldo para estos trabajadores, con 18 mil 700 pesos; seguido de Veracruz, con 11 mil pesos; y en tercer lugar, Yucatán, con 10 mil 800 pesos.

