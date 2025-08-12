Gobernador Armenta destaca participación de Puebla en proyectos del Gobierno Federal

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció que se firmará un convenio con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto a desarrolladores y empresas que quieran invertir en la entidad.

Foto: Gobierno de México.

El mandatario puntualizó que en su gobierno se invierte en tecnología y se tiene participación en los 10 proyectos más importantes que impulsa la Presidenta de México.

Añadió que su administración trabaja por una distribución justa de la riqueza, al enfocar inversiones estratégicas en proyectos de alto impacto científico y educativo; por lo que, anunció avances clave en materia tecnológica y de sostenibilidad, alineados con la política nacional encabezada por la presidenta Sheinbaum.

Lee: Puebla anuncia inversión para el rescate del río Atoyac

“Voy a instruir al secretario de Desarrollo Económico, Víctor Gabriel Chedraui, para que acuda con Marcelo Ebrard a revisar el catálogo de inversionistas, quienes por las características de nuestro estado, pueden venir a instalarse en este polígono”, indicó el gobernador.

Detalló que se analiza el fortalecimiento de los Polos de Bienestar y el impacto que tendrán las empresas que se instalarán en el Polígono ubicado en San José Chiapa, la capital de la Tecnología y la Sostenibilidad.

El ejecutivo estatal refirió avances clave en materia de soberanía tecnológica y de sostenibilidad, por ello adelantó que pronto tomará protesta el Consejo de Promoción e Inversión del Estado de Puebla.

Te puede interesar:

Gobernador de Puebla pide a alcaldes a evitar proliferación de unidades ilegales de transporte

Puebla aprueba reforma para regular el uso de motocicletas

Puebla va por comisión para prevenir trabajo infantil