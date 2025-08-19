Gobierno de CDMX comenzará emplazamiento de bicicletas eléctricas en diciembre

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que a partir de diciembre comenzará el emplacamiento de bicicletas eléctricas y otros vehículos de micromovilidad.

La mandataria capitalina confió en que en un plazo no mayor a tres meses podrá arrancar el proceso de emplacamiento y emisión de licencias de conducir de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE).

Explicó que todavía deben realizarse trámites ante el gobierno federal para obtener la homoclave, el número de placas y otros trámites normativos porque está. Regidos por normas oficiales.

“Esperamos que en dos meses se resuelvan las autorizaciones federales a más tardar, y en tres meses nosotros estamos pensando, digamos en diciembre, ya poder regularlas”, dijo.

En este sentido, Brugada anunció que en septiembre se lanzará una campaña de concientización para que los conductores se informen sobre los lineamientos aprobados por el congreso local.

“La ciudad va a emprender una campaña de concientización para la población y para quienes usan estos nuevos instrumentos de movilidad. Qué pueden y que no pueden hacer y que todos sepan cómo deben de actuar”, señaló.

Explicó que con esta modificación se podrán establecer criterios precisos sobre potencia, velocidad y peso de los vehículos, con el fin de proteger la seguridad de peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía pública.

“La Ciudad de México marca ruta en el país con esta nueva definición que permitirá ordenar el mercado de vehículos eléctricos personales que ya se encuentran en circulación”, señaló.

En su intervención, Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad, indicó que antes de la aprobación de la iniciativa, Semovi ya había verificado más de 100 modelos distintos de scooters y bicicletas eléctricas en colaboración con nueve empresas.

Tras la reforma, se han sumado otras nueve compañías interesadas en regular la producción y venta de sus unidades, lo que eleva a 19 el número de participantes en este proceso.

