Gobierno federal anuncia inversión de más de 12 mdp para la industria farmacéutica

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de más de 12 millones de pesos para fortalecer el sector farmacéutico, la cual estará a cargo de los laboratorios Bayer en México, Boehringer Ingelheim, Laboratorios Carnot, AstraZeneca México, Citelis y Artifibras.

Foto: Conferencia de prensa, Presidencia de la República.

En la conferencia de prensa mañanera, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, mencionó por su parte, que dicha inversión representa la prioridad que la presidenta le da al sector de la salud, así como la previsión ante cualquier otro caso de pandemia.

“Hoy es una inversión relevante alrededor de 12 mil millones de pesos. Los detalles del sector farmacéutico de México es una alta prioridad para la presidenta por su impacto en la salud de los mexicanos y la previsión de estar siempre para cualquier pandemia o cualquier circunstancia”, mencionó.

En su intervención, David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, indicó que esta inversión representa un impacto social y significativo que traerá la generación de tres mil empleos directos y 20 mil más indirectos.

En este sentido, indicó que estos proyectos impulsan la soberanía sanitaria nacional, con la fabricación nacional de medicamentos esenciales, así como la modernización de la infraestructura en el sector.

Lee: Gobierno de México anuncia decreto para promover la inversión farmacéutica

Augusto Muench, director de Boehringer Ingelheim, anunció que la empresa realizará una inversión multianual de tres mil quinientos millones de pesos para la producción de tabletas en su planta de Xochimilco.

Edmundo Jiménez, director de Laboratorios Carnot, destacó que en los próximos cinco años, la empresa destinará tres mil quinientos millones de pesos para la generación de 600 empleos directos y cinco mil indirectos.

