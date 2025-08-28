Gobierno federal prohíbe importación temporal de calzado terminado

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se prohíbe la importación temporal de calzado terminado.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Economía detalló que este nuevo decreto beneficiará a los productores nacionales.

El funcionario argumentó que existen empresas que importan zapatos aprovechando las ventajas de importación temporal. “Antes de esta medida, las empresas se aprovechan de esta situación importando calzado ya terminado y evitan el pago de impuestos por importación”.

Entre 2019 y 2024, la industria mexicana de calzado sufrió una caída acumulada de 3.1 por ciento en su Producto Interno Bruto (PIB) y las pérdidas en producción y empleo retrocedieron 2.8 por ciento.

Avanza Polo de Bienestar en Tlaxcala

En otros temas, Ebrard confirmó que el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Huamantla, Tlaxcala, representa mayores avances de los otros 15 proyectos, con una superficie de 53 hectáreas y el 80 por ciento de su espacio ya comprometido con inversiones.

Se prevé que el complejo genere alrededor de seis mil empleos a partir del próximo año.

