AWS y Secretaría de Economía se alían para capacitar a 450,000 mexicanos

Este 06 de agosto se celebró el AWS Summit, en el que se conmemoraron 10 años de la presencia de la marca en México y a su vez, se aprovechó para signar una colaboración con la Secretaría de Economía del país.

Foto: Cortesía AWS.

Amazon Web Services (AWS) y la Secretaría de Economía (SE) anunciaron una iniciativa a largo plazo para fortalecer el ecosistema de innovación en el país y posicionar a México como líder regional en desarrollo tecnológico.

Esta colaboración busca acelerar la transformación digital nacional, priorizando el uso de la inteligencia artificial (IA), mediante el desarrollo de mecanismos y políticas públicas que favorezcan el emprendimiento, la capacitación masiva de talento mexicano en habilidades digitales, y la próxima generación de unicornios mexicanos.

Rubén Mugártegui, director general de AWS México, adelantó que los planes para el 2030 en Amazon Web Services se basan en la construcción de seis pilares: revolucionar el sistema financiero; potenciar la transformación digital del sector público; IA generativa en las grandes empresas mexicanas; socios de negocio al 5 por ciento; potencializar startups; expandir habilidades digitales.

“Para nosotros es fundamental apoyar el Plan México de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el cual tiene un objetivo que es congruente con nosotros como empresa; es decir, continuar apoyando y elevar la calidad de las MIPYMES”, mencionó el director.

Durante su participación, Ximena Escobedo, jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo, señalo que, como parte de la colaboración, AWS y la SE fortalecerán el ecosistema de startups en el país para promover una nueva generación de unicornios de IA de México.

Uno de los mecanismos existentes para reforzar este compromiso es el programa AWS Activate, mediante el cual las startups pueden acceder hasta 100,000 dólares en créditos de AWS, soporte de equipos especializados, y conexiones entre la comunidad de emprendedores, con lo que aceleran la innovación y su crecimiento.

La colaboración entre AWS y la Secretaría de Economía busca acelerar una transformación digital con sello nacional, en la que México no solo adopte nuevas tecnologías, sino que también las genere, exporte y utilice para resolver desafíos locales y globales.

