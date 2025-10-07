Huracán Priscilla, categoría 2, provocará lluvias intensas en estas entidades del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, los desprendimientos nubosos del huracán Priscilla -ya de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson-, originarán lluvias intensas en el sur de Baja California Sur, el centro y el sur de Sinaloa y el norte y el centro de Nayarit.

Foto: Conagua.

Señaló a través de un reporte, que se prevén fuertes lluvias en Jalisco y Colima; viento de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) en el sur de Baja California Sur; de 30 a 40 km/h en costas de Nayarit y Jalisco, así como de 10 a 25 km/h en las costas de Sinaloa y Colima.

Se prevé oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en el sur de Baja California Sur; de 3 a 4 m en costas de Nayarit y Jalisco, y de 2 a 3 m en costas de Sinaloa, Colima y Michoacán.

Lee: SMN informa efectos por Priscilla, huracán categoría 1

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán se localizó aproximadamente a 345 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 465 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 175 km/h, rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h. No se descarta que se intensifique a huracán categoría 3, durante las próximas 24 horas.

Se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Te puede interesar:

Guelaguetza 2025; lo recaudado será para los damnificados del huracán Erick

Presidenta Sheinbaum evalúa municipios de Oaxaca por huracán Erick

Inician trabajos de limpieza en playas de Acapulco tras huracán Erick