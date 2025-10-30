IMSS presenta avances en construcción de centros de educación y cuidado infantil

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer los avances en la construcción de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en 507 municipios del país, que permitirá otorgar medio millón de lugares para niñas y niños entre 43 días y cuatro años de edad.

Foto: Conferencia de prensa Presidencia de la República.

En conferencia matutina, el funcionario indicó que se cuenta con 150 terrenos validados para iniciar la construcción de 200 CECI el próximo año, en 2027 se edificarán 250 más, en 2028 y 2029 serán 200 por año hasta llegar a la meta de mil centros de cuidado infantil en 2030.

Las instalaciones estarán ubicadas cerca de los lugares de trabajo, en 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) y en viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“La creación del Sistema Nacional de Cuidados, compromiso número 55 de la Presidenta Claudia Sheinbaum, responde a una realidad urgente, en el país, sólo 45 de cada 100 mujeres participan en el mercado laboral, frente a 75 de cada 100 hombres. Además, ellas dedican en promedio 41.8 horas semanales al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres dedican la mitad de este tiempo”, argumentó.

En este sentido, apuntó que se suman dos CECI que construyen el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el municipio de Juárez, y una vez que concluyan en diciembre serán equipados y operados por el Seguro Social.

“Durante años el seguro de Guarderías del IMSS perdió participación pública por su privatización e hizo que el servicio dependiera en 90 por ciento de la prestación indirecta, por eso el planteamiento es pasar de las guarderías a los CECI, un modelo de prestación directa, es decir, el IMSS construye y opera sus propios inmuebles con un enfoque pedagógico que ya está normado al interior del Instituto”, mencionó.