Como parte de los compromisos ambientales de la actual administración federal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) avanza en la limpieza y recuperación de los cuerpos de agua, por ello, a siete meses de haber iniciado la iniciativa Adopta un río, se han logrado retirar casi mil 600 toneladas de basura que contaminaban los afluentes.

Foto: Conagua.

La Conagua destacó que, gracias a la colaboración de los gobiernos estatales y municipales, así como de los sectores sociales, hasta el momento se han realizado 180 jornadas de limpieza en 27 entidades del país, con la participación de más de 38 mil 400 voluntarios.

Además de los desechos sólidos, también se han removido más de 5 mil metros cúbicos (m3) de cascajo; 17 mil 900 m3 de azolve, y 3 mil 377 llantas en más de 550 kilómetros (km) lineales.

Adicionalmente, informó la instancia federal, y con el objetivo de contribuir en la restauración y protección de los ecosistemas acuáticos, se han reforestado 47 hectáreas en orillas de los ríos. Estas acciones complementarias son indispensables ya que los árboles contribuyen a la infiltración del agua en el suelo, mejoran la calidad del aire, fortalecen los ecosistemas y ayudan a mantener el equilibrio hídrico.

Entre los estados que han participado en las jornadas se encuentran: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Con estas acciones, señaló, la Conagua avanza en el cumplimiento de los compromisos 4 y 9, establecidos en el Acuerdo Nacional por Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, colaborar entre el sector público, privado y social para realizar mejoras en los entornos locales, y contribuir al saneamiento y restauración de nuestras cuencas, ríos y mares.

