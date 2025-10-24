Invierten 100 mdp en reconstrucción carretera de Valparaíso, Zacatecas

Con una inversión de 100 millones de pesos, comenzó la reconstrucción de las carreteras del municipio de Valparaíso, Zacatecas ,la cual contempla más de 50 kilómetros.

Foto: Gobierno de Zacatecas.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, explicó que esta inversión permitirá mejorar la movilidad, el acceso a servicios y la comunicación entre las comunidades rurales, lo que consolidará una red carretera que promueva el bienestar social y económico de la región.

Como parte de la primera fase, se atenderá el tramo carretero de San Mateo, hacia la cabecera municipal, con una longitud total de 7.82 kilómetros, con labores de rehabilitación que abarcan el tramo comprendido del kilómetro 0+160 al 7+983, en beneficio directo de habitantes de las comunidades de Trojes, San Miguel, Jamaica y San Mateo.

La obra fue ejecutada mediante un esquema de conversión, en el que el gobierno de Zacatecas aportó 8 millones 193 mil 418.30 pesos y el municipio de Valparaíso 3 millones 806 mil 190 pesos.

La presidenta municipal de Valparaíso, María Guadalupe Ortiz Robles, que el municipio enfrenta un rezago considerable en infraestructura vial, derivado de su extensión territorial de más de 5 mil 700 kilómetros cuadrados y la dispersión de más de 200 comunidades, algunas de las cuales se ubican a más de seis horas de distancia de la cabecera municipal.

Estas obras contemplan la intervención del libramiento de Valparaíso, las carreteras de Potrero de Gallegos, San José de Llanetes, Calera de Castañón y el tramo de Atotonilco, San Juan de Arriba, San Juan de Abajo, Trojes, Mimbres, Jamaica, Puerta de Cadena, San Mateo y San Miguel.

Se implementará un programa integral de bacheo en toda la red estatal de Valparaíso, que se ajustará, conforme a las necesidades y prioridades definidas por el gobierno municipal.