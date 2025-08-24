Jalisco anuncia el noveno Congreso del Aguacate

Para impulsar la producción y comercialización del aguacate, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), en coordinación con la Asociación de Productores Exportadores de Aguacates de Jalisco A.C. (APEAJAL), anunció la realización del 9° Congreso del Aguacate.

Foto: Gobierno de Jalisco.

El encuentro, que reunirá a productores, exportadores y especialistas de más de seis países, se llevará a cabo del 27 al 29 de agosto en Ciudad Guzmán.

Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), explicó que bajo el lema “Cultivando el mañana: Innovación, Sustentabilidad y Productividad”, ofrecerá la oportunidad de participar en conferencias magistrales, con especialistas nacionales e internacionales, para analizar los retos y oportunidades del sector.

“El aguacate, en los últimos años, ha sido un modelo económico, y desde SADER les decimos que le seguimos apostando fuertemente al aguacate, que será un gran impulso para todas nuestras regiones de Jalisco”, resaltó.

Lee: Aguacateros jaliscienses, productores competitivos y sustentables: APEAJAL

Detalló que la producción aguacatera en Jalisco genera más de 43 mil empleos directos y 51 mil empleos indirectos. Además, destacó que el estado cuenta con 18 municipios autorizados para exportar a Estados Unidos y cuatro más en proceso de certificación.

“Actualmente, contamos con 18 municipios libres, qué quiere decir, que se puede exportar, y tenemos cuatro municipios ya solamente esperando la publicación en el Diario Oficial de la Federación”, agregó.

En su intervención, Saúl Medina Tejeda, presidente de APEAJAL, informó que el congreso tendrá como sede el recinto ferial de Ciudad Guzmán, y contará con la expo comercial especializada en aguacate más grande del país.

“El objetivo es consolidar el evento como uno de los más importantes en la industria del aguacate. Es el más grande que se hace en el país en tema del aguacate. Este año tenemos invitados y ponentes de más de seis países distintos, es ya un congreso internacional”, apuntó.

La entidad envía este fruto a 30 destinos internacionales, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón, países de Europa y Brasil, su mercado más reciente. La meta a corto plazo del sector es expandir las exportaciones hacia Corea del Sur, China, India y Chile.

Te puede interesar:

Michoacán se convierte en un estado atractivo para empresas suecas

Se desactivan 3 tomas ilegales de agua en el lago de Zirahuén, Michoacán

Autoridades de SADER Jalisco se reúnen con productores de maíz, buscarán mejores condiciones para el sector

Respalda empresa americana certificación estatal del aguacate contra la deforestación