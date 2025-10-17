La situación del cáncer de mama en México

El próximo 19 de octubre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama. México se ubica entre los países con una mayor tasa de mortalidad por esta causa. En el país, el cáncer de seno es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en México, con más de 7,000 fallecimientos anuales y aproximadamente 30,000 casos nuevos al año.

Infografía: Yadir Morán Ortega / Alcaldes de México.

