Neverías Frody se pinta de rosa en octubre

Para fortalecer su compromiso social, neverías Frody lanzó una campaña para apoyar y ayudar a las mujeres que padecen cáncer de mama.

Durante el mes de octubre, neverías Frody lanza una colecta de cabello y tapitas, las cuales serán en beneficio de los pacientes que enfrentan esta enfermedad.

En entrevista con Alcaldes de México, Beatriz Rodríguez directora general de Frody, explicó que este mes, las personas podrán donar tapitas o cabello en las sucursales de las neverías, y la franquicia les obsequiará un helado.

Beatriz Rodríguez detalló que, además, durante este mes se pondrá a la venta su barra de helado Fromby, y las ganancias serán donadas para la atención de los pacientes.

“Cada helado, cada tapita y cada trenza cuentan. Queremos generar una conciencia y contribuir de alguna manera a fortalecer tanto la prevención como el apoyo a quienes enfrentan la enfermedad”, declaró.

La directora general de Frody indicó que las tapitas serán recicladas para generar recursos destinados a medicamentos y tratamientos. Las trenzas se transformarán en pelucas oncológicas para las pacientes.

“Las tapitas y cabello podrán entregarse en todas las sucursales de la Ciudad de México y Cuernavaca. Con estas acciones Frody reafirma su convicción de que un helado puede ser más allá del sabor y convertirse en un gesto de esperanza”, añadió.

Según cifras del National Breast Cancer, en México se prevé que durante 2025 se diagnostiquen 319 mil 950 mujeres y 2 mil 800 hombres con cáncer de mama invasivo. Esta enfermedad ocasionará la muere de 42 mil 170 personas, de las cuales 42 mil serán mujeres.

