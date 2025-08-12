Lanzan convocatoria para que empresas generen 100% de su consumo energético

Con una inversión de 500 millones de dólares, Quartux y Bono2, lanzaron la convocatoria Independencia Energética Industrial 2025, que busca desestresar la red eléctrica, reducir emisiones, generar ahorros en las empresas y que generen el 100 por ciento de su consumo energético en sitio.

Foto: Ilse González Ruiz / Alcaldes de México.

En esta edición, se tiene contemplado instalar sistemas solares y de baterías en 20 empresas industriales del país, sin que las compañías realicen una inversión inicial, dijo Alejandro Fajer, CEO de Quartux.

Explicó que estas soluciones serán entregadas bajo un modelo llave en mano, que incluye cumplimiento regulatorio, certificación energética y una plataforma digital de gestión ambiental y energética.

La convocatoria va dirigida a empresas manufactureras, del sector automotriz, textiles, químicas, alimentarias, entre otras. Las interesadas pueden registrarse través del sitio web de Quartux antes del 30 de septiembre de 2025. La selección estará a cargo de un comité técnico conformado por expertos de Quartux y Bono2.

Lee: Comunidades rurales, una tercera vía para la producción de energía eléctrica: WRI

Alejandro Fajer detalló que serán seleccionadas 20 empresas bajo tres filtros. El primero, que tenga un impacto económico, con un consumo energético arriba del millón de pesos, y un beneficio al usuario final para reducir costos drásticamente.

“Con esta convocatoria buscamos acelerar la independencia energética del sector industrial mexicano. A través de fondos internacionales y tecnología de vanguardia, queremos demostrar que es posible eliminar el costo de electricidad sin comprometer la operación de las empresas”, comentó.

También: Beneficios de empresas inversionistas en México

El segundo factor, que tenga continuidad operativa, es decir, que esté instalada en regiones donde haya mayores necesidades energéticas, además del impacto en reducción de emisiones.

“Es un parteaguas para México porque en el país el 75 por ciento de la energía que se consume viene de la industria si logras descarbonatar ese porcentaje se tiene un impacto importante en cuidado ambiental”, aseguró.

En su intervención, Mario Benítez, director de Innovación e Inteligencia para Mercado Eléctrico Mayorista de Quartux, mencionó que estas baterías reducen los picos de demanda y desestresan la red en zonas que se refleja en menos apagones y menos costos eléctricos.

Te puede interesar:

Solo 6% de las empresas invierte en IA: WeWork

Plan Nacional de Energía: implicaciones para la competitividad

NL y Samsung Latam buscan proyectos de electromovilidad y energía verde