Más de 9 mil viviendas del Bienestar se entregarán a finales de año: Sedatu

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) presentó su informe en materia de vivienda donde se estima entregar las primeras 9 mil 160 casas de interés social, al concluir el año.

Foto: Conferencia de prensa Presidencia de la República.

En conferencia de prensa matutina, Edna Vega, titular de Sedatu, detalló que en este primer año están en proceso de construcción 300 mil viviendas, y la meta para todo el sexenio es de un millón 800 mil hogares.

“Las primeras entregas se realizarán entre octubre y noviembre, con 5 mil 660 entregada, más de 3 mil 500 en diciembre, un total de 9 mil 160 hogares”, expuso la funcionaria.

Añadió que la meta para este año es iniciar la construcción de 400 mil viviendas, de las cuales 302 mil serán del Infonavit, 86 mil de la Comisión Nacional de Vivienda y 9 mil de Fovissste.

“Son los primeros proyectos, algunos se entregarán en una primera etapa, un proyecto de mayor número de viviendas y por eso esta distribución y a principios del próximo año, se llegará a un punto en el que nos empalmaremos en términos de entrega de estas 400,000 viviendas, más lo que tiene que ver con la meta del próximo año”, declaró.

Los beneficiarios del Infonavit y del Fovissste, es decir, los que tienen una hipoteca, se han favorecido para liquidar créditos de diversas formas. Los mecanismos de liquidación son por estructuras, quitas y condonaciones de pago a un millón 598 mil personas divididas entre las dos instituciones, un millón 415 mil de Infonavit y 183 mil 833 de Fovissste.

