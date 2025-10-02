Mérida anuncia mastografías gratis

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, anunció que se brindará atención médica y mastografías sin costo durante octubre, en el municipio.

La alcaldesa indicó que este programa es con el objetivo de prevenir y detectar oportunamente el cáncer de mama, como un acto de amor propio.

“Reconocemos la labor de la sociedad civil y de la campaña Tócate que busca concientizar a más mujeres en el cuidado de su salud y la detección oportuna del cáncer de mama”, indicó.

En compañía de Alejandra Gutiérrez, presidenta de la Fundación Tócate IAP, la alcaldesa Cecilia Patrón agradeció y reconoció la labor de la sociedad civil organizada de abrir estos espacios para hablar, concientizar y sumar más voces que pongan en frente un tema tan importante para todas las mujeres de nuestra ciudad, tal como lo es la lucha contra el cáncer de mama.

La munícipe compartió que por medio del Centro de Atención Médica a la Mujer, se han otorgado mil 523 consultas para detección oportuna de cáncer de mama, con la realización de 1 mil 828 mastografías.

El Mastógrafo Móvil ha aplicado mil 156 estudios gratuitos. Además, se ha priorizado la salud de las mujeres meridanas con 15 mil 260 consultas en los módulos médicos en colonias, además de mil 928 servicios mediante los módulos móviles.

En estos lugares se han brindado 750 consultas ginecológicas, cerca de mil 300 ultrasonidos, más de 10 mil 500 atenciones odontológicas y 96 mil 900 detecciones y atenciones de enfermería.

