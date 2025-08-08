Movimiento Ciudadano busca reducir multas por verificación vehicular en Edomex

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de México propuso reducir las sanciones por no verificar vehículos a 15 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a mil 697 pesos, casi la mitad de la multa vigente.

La diputada de esta bancada, Ruth Salinas Reyes, explicó que las sanciones actuales no toman en cuenta el mal estado de las vialidades y afectan principalmente a ciertos sectores de la población, como los propietarios de vehículos particulares.

Argumentó que el transporte público, que también genera importantes emisiones contaminantes, no está siendo considerado con la misma rigurosidad.

“Reducir las multas no significa renunciar a los objetivos ambientales del gobierno estatal. Por el contrario, señaló que es necesario replantear la estrategia para alcanzar las metas de manera integral, justa y sostenible”, señaló.

La propuesta también establece que, en caso de que un municipio decida suspender de manera temporal o definitiva la aplicación de infracciones relacionadas con la movilidad, deberá solicitar previamente la autorización del Congreso estatal, presentando una justificación técnica y jurídica.

En este contexto, el pasado 30 de junio, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal emitió un Acuerdo, publicado en la Gaceta del Gobierno mediante el cual se actualiza el programa Hoy No Circula en el Estado de México. Este fue ampliado para incluir a municipios pertenecientes a las zonas metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y de Santiago Tianguistenco (ZMST), con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica mediante la restricción de circulación vehicular.

Aunque el Acuerdo entró en vigor el 1 de julio de 2025, las autoridades establecieron un periodo de transición, por lo que las infracciones al programa no serán sancionadas hasta el 1 de enero de 2026. Durante la segunda mitad de 2025, se realizarán campañas de socialización y difusión. Sin embargo, la diputada Ruth Salinas advirtió que hasta el momento no se ha visto ninguna campaña en este sentido.

