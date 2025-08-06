Municipios de Jalisco crean estrategia para atraer más inversiones

La Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco presentó un acuerdo de facilidades regulatorias a operadores municipales para facilitar la llegada de proyectos de inversión en la entidad.

Foto: Gobierno de Jalisco.

La Asociación de Parques Industriales de Jalisco (APIEJ), y el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), acordaron trabajos para homologar tiempos, procesos y requisitos de dos trámites estatales en materia de agua e impacto ambiental y cinco trámites municipales, como licencias de urbanización y construcción.

La agilización de trámites, para construir parques industriales, facilitará la atracción de nuevos proyectos de inversión al estado y también garantizará el cumplimiento normativo aplicable a este tipo de desarrollos.

Además, iniciarán las mesas de trabajo como parte de esta estrategia integral y única en el Área Metropolitana de Guadalajara, para simplificar, estandarizar y homologar trámites para incrementar la inversión que genere más empleos de calidad, encadenamiento productivo para los negocios locales, y transferencia de tecnología y conocimiento para el desarrollo económico de Jalisco.

Entregan 56 patrullas a regiones Costa Sur, Costa – Sierra Occidental y Sierra de Amula

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, entregó 56 patrullas a 28 municipios ubicados en las regiones Costa Sur, Costa Sierra Occidental y Sierra de Amula, realizada en el municipio de Mascota.

El mandatario informó que en total se entregarán 259 unidades para 119 municipios del interior del estado; su distribución se realizará con base en el índice poblacional de estas demarcaciones.

Esto será con una inversión de 178 millones 748 mil 851 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FOFISP).

