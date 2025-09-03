Municipios del Bajío, reconocidos por ser líderes en gestión pública

“El estado ha estado haciendo una gestión que ayuda a mejorar la salud, el cuidado del ambiente y la imagen urbana, así como la calidad de vida de la población”, aseguró Norma Pérez Vences, directora general de la revista Alcaldes de México.

Foto: Alcaldes de México.

En entrevista con W Radio Bajío, destacó las acciones que han emprendido los municipios de la región, como San Luis Potosí y Querétaro (capital), Jalisco, entre otros en diferentes ámbitos de la administración pública.

Alcaldes de México entregó los Premios a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, que en este año reconocieron a 40 municipios de cuatro entidades del país, de los cuales 11 de ellos pertenecen a la región del Bajío.

Pérez Vences detalló que San Luis Potosí fue galardonado por el manejo de residuos sólidos, desde la recolección hasta la disposición final de los desperdicios

En tanto, Querétaro fue reconocido por su guardia cívica, debido a su atención en mejorar la interacción entre la población y a través de 100 elementos de seguridad orientados en atender delitos de alto impacto, con una reducción de 20 por ciento.

Te puede interesar:

Premian a municipios y estados por sus buenas prácticas de gobierno

Alcaldes presentan estrategias para elevar la competitividad de los municipios

Alcalde de Nicoya, Costa Rica, participa en Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes