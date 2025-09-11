Nuevo León genera alianza con ECOCE y SIMEPRODE para economía circular

Con el objetivo de generar un futuro más limpio y sustentable, el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos de Nuevo León (SIMEPRODE) y la asociación civil Ecología y Compromiso Empresarial (ECOCE) firmaron un convenio de colaboración que fortalecerá la gestión de residuos en el estado y promoverá la economía circular.

Foto: ECOCE.

El acuerdo, firmado en modalidad virtual, contempla el desarrollo de campañas conjuntas de educación ambiental, consumo responsable y concientización sobre la separación de residuos.

Además, ECOCE y SIMEPRODE colaborarán para incrementar el aprovechamiento de residuos reciclables que son recuperados en sus programas de acopio, con el fin de darles un nuevo uso y evitar que terminen en los rellenos sanitarios.

“Esta alianza representa un paso firme hacia la corresponsabilidad ambiental entre ciudadanos, autoridades y la industria. Nuestro objetivo es que cada botella, lata o envase tenga una segunda vida útil”, destacó Jorge Terrazas, director general de ECOCE.

La colaboración busca fortalecer los esquemas de recuperación de residuos, promover la corresponsabilidad ciudadana y difundir la importancia de la separación adecuada desde los hogares, escuelas y oficinas, señaló.

Al mismo tiempo, generará sinergias para impulsar políticas públicas que mantengan el valor de los materiales en el ciclo productivo por más tiempo.

SIMEPRODE, organismo público descentralizado del Gobierno de Nuevo León, con 38 años de operación, es considerado un referente nacional en manejo integral de residuos gracias a la operación de uno de los rellenos sanitarios más grandes del país, el aprovechamiento energético del biogás y su infraestructura para la recuperación de materiales valorizables. Actualmente atiende a más de 5 millones de habitantes en la zona metropolitana de Monterrey y municipios aledaños.

