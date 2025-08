Proponen suspensión de licencia a conductores violentos en Nuevo León

Para combatir la creciente violencia vial en Nuevo León, la diputada Melisa Peña presentó una iniciativa de reforma para adicionar tres nuevos párrafos al artículo 68 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado.

Foto: Congreso de Nuevo León.

La propuesta contempla la suspensión temporal de la licencia de conducir a personas que incurran en agresiones físicas o verbales durante la conducción, ya sea en vehículos privados o de servicio público.

“La movilidad no solo es un derecho, también es una forma de convivencia social que hoy está siendo amenazada por episodios cada vez más frecuentes de agresión entre conductores. Es urgente actuar”, señaló la diputada.

Esta sanción se impondrá a personas que alteren el orden público, comprometan la seguridad vial o pongan en riesgo la integridad de los usuarios.

“Las calles no son un campo de batalla. Quien no puede manejar su carácter al volante, no debería tener el privilegio de conducir hasta que demuestre que puede hacerlo de forma segura”, enfatizó.

Explicó que la restitución de la licencia estaría condicionada a la acreditación de un curso de rehabilitación o tratamiento correctivo, impartido o avalado por instituciones autorizadas, donde se abordarán temas como control de impulsos, cultura de la legalidad y convivencia vial.

“No buscamos solo castigar, sino generar conciencia. Este tipo de conductas no pueden seguir normalizándose”, señaló Melisa Peña.

En adición, la reforma propone que los municipios definan en sus reglamentos de tránsito los lineamientos, contenidos, mecanismos de evaluación y certificación de estos cursos, con el fin de asegurar su eficacia.