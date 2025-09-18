Nuevo León lanza convocatoria para curso gratuito de electromovilidad

La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo León lanzó la convocatoria para el registro de becas para curso de electromovilidad totalmente gratuito el cual está dirigido a la población abierta que tengan estudios técnicos o profesionales de mecatrónica, electrónica, electricidad, mantenimiento industrial o electromecánica.

Foto: Gobierno de Nuevo León.

Federico Rojas Veloquio, secretario del Trabajo, detalló que el objetivo del curso es la adquisición de nuevas y mejores habilidades que obedezcan a la demanda del sector empresarial, brindando capacitación a las personas.

“El curso les brindará los conocimientos necesarios para estar a la vanguardia en el sector de la electromovilidad, es totalmente gratuito y solo tienen que registrarse y cumplir con el llenado de la papelería y entrega de documentos”, explicó.

El funcionario indicó que el objetivo principal es ayudarlos a mejorar sus habilidades y prepararlos en estos nuevos conocimientos que solicita la industria y que ya se ocupan profesionales en estos temas.

El curso de electromovilidad nivel 1, corresponde al programa Nuevo León al Empleo, tiene una duración de 2 meses (40 horas) en modalidad hibrida (en línea y práctico en instalaciones del centro capacitador Mobility Hub).

Además, el registro se realizará en línea a través de la página de la Secretaría del Trabajo del 8 al 27 de septiembre para arrancar el curso el 29 de septiembre y concluirá el 24 de noviembre.

Para mayor información los interesados pueden comunicar se al teléfono 8120332600, ext. 50532 con Andrés Arzola Mireles en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

