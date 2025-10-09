Oportunidades de vivienda en zonas industriales

Los trabajadores actualmente buscan más que sólo un techo, requieren de soluciones integrales que les ofrezcan reducir tiempos de traslado, acceso a servicios, seguridad y calidad de vida; y en ese sentido, las zonas industriales han cobrado relevancia en el sector inmobiliario, comentó Julio César Mendoza, gerente comercial de la plataforma Inmuebles24.

Foto: Secretaría de Economía.

“Hablamos de una inversión que ofrece rentabilidad y una ocupación garantizada gracias a la constante demanda laboral de estas zonas”, explicó.

De acuerdo con el experto, los proyectos de vivienda alrededor de polos industriales suelen tener un ciclo de venta más corto y tienden a presentar un menor riesgo de vacancia, de forma que ofrecen rendimientos estables y a largo plazo a los inversionistas.

Señaló como ejemplo la ciudad de Tijuana, en Baja California, la cual se ha consolidado como un hub logístico y manufacturero que atrae a inversionistas de viviendas verticales que tienen un amplio mercado en los trabajadores transfronterizos.

Otro ejemplo es Ciudad Juárez, “donde la vivienda económica acapara 79 por ciento de la demanda total, con precios de hasta dos millones de pesos”.

Lee: Más de 9 mil viviendas del Bienestar se entregarán a finales de año: Sedatu

Con la implementación de los llamados Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Prodecobi), impulsados por el Gobierno para atraer inversión e incentivar la generación de empleo en varios estados del país, la necesidad de viviendas será prioritaria. Hay que recordar que como parte de la iniciativa, se busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada y digna, refirió Mendoza.

Los Prodecobi se ubicarán inicialmente en 14 estados: Campeche, Chihuahua, Durango, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Sonora y Veracruz. Posteriormente se incorporarán otros.

El especialista señaló que si bien se trata de una inversión que rápidamente puede empezar a dar rendimientos, también se debe de considerar que muchas de las viviendas se buscan para renta, pues en las zonas industriales hay una elevada población flotante y trabajadores temporales.

De cualquier manera, si se busca una vivienda para compra, los costos son variables, pero hablando de vivienda de interés social, “hay costos que van de los 500 mil pesos hasta 1.5 millones de pesos en las periferias de las zonas industriales; por eso los desarrollos deben alinearse con el poder adquisitivo de los trabajadores locales y de esta manera la oferta y demanda se mantengan en equilibrio”, concluyó Mendoza.

Te puede interesar:

Participación ciudadana, indispensable para la creación de una política de vivienda

Financiamiento de vivienda accesible para apoyar el crecimiento en Jalpa: Olegario Viramontes

CDMX firma acuerdo para agilizar trámites para la adquisición de viviendas