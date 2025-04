Por deuda laboral, embargan cuentas del Ayuntamiento de Singuilucan

Ex trabajadores del municipio de Singuilucan, Hidalgo, ganaron un laudo laboral promovido en 2016, por lo que un juez ordenó el congelamiento de cuentas bancarias y escrituras de inmuebles del ayuntamiento, para garantizarles el pago de 21 millones 408 mil pesos.

Foto: Sitio web del municipio de Singuilucan.

La presidenta municipal Yazmín Dávila López, convocó este viernes 25 de abril a una asamblea informativa, para comunicar a la población de la situación que se presenta en la entidad.

Todas las cuentas bancarias del Gobierno de Singuilucan, así como una serie de terrenos y edificios públicos como el palacio del Ayuntamiento, una Casa de Salud de la localidad de El Susto, entre otros bienes, fueron embargadas el pasado 22 de abril por personal del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal.

Dávila López indicó que el gobierno no puede usar los fondos de ninguna de las cuentas de la administración en tanto no se presente una impugnación o se llegue a un acuerdo con los ex trabajadores, quienes argumentaron haber sido despedidos de manera injustificada.

El juicio laboral comenzó en 2016, durante el trienio del alcalde Mario Hugo Olvera. En 2022, un tribunal laboral emitió un fallo en que se condenaba al ayuntamiento a pagar los citados 21 millones 418 mil pesos, pero no se acató el dictamen.

