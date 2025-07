El Congreso del Estado de México impulsa iniciativas para contribuir a la implementación de políticas públicas para la protección de los animales, entre las que destaca la creación de una fiscalía en la materia.

Foto: Congreso del estado de México.

Entre otras iniciativas, los diputados también propusieron regular clínicas veterinarias, implementar el programa ‘Mascota de barrio’, regular su venta en comercios, crear un registro de personas agresoras de animales y expedir certificados de identificación de animales.

La diputada Krishna Karina Romero Velázquez y el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, presentaron iniciativas que buscan elevar a rango constitucional la prohibición expresa del maltrato a los animales, así como crear la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos Contra los Animales Domésticos.

La legisladora Arleth Stephanie Grimaldo Osorio propuso la implementación del programa “La mascota de barrio”, de acción solidaria, humana y sensible entre la ciudadanía y los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de aumentar los índices de esterilización de seres sintientes en situación de calle o en condición de abandono.

Dicha propuesta establece que existan unidades municipales de control y bienestar animal, para generar un padrón e informar sobre las estadísticas de las campañas de vacunación y esterilización.

Gobernadora de Edomex propone incrementar sanciones por maltrato animal

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, propuso modificaciones al delito de maltrato animal para establecer nuevas conductas delictivas y la pérdida de derechos sobre ellos, crear el Visor de Bienestar Animal e incrementar sanciones en la materia, imponer penas de hasta 12 años de prisión para quien críe, sacrifique, distribuya o comercialice perros o gatos para el consumo humano y oculte la naturaleza del producto.

Además, hasta seis años de prisión para quien cause la muerte de un animal sin causa justificada, así como hasta cuatro años de prisión para quien, por cualquier medio, acción o procedimiento, cause lesiones a cualquier animal que no constituya plaga o realice actos con el fin de infligir dolor o causar sufrimiento.

