Reducción de trámites, detonante para la llegada más inversión al país: Alberto Uribe

Para generar un crecimiento y desarrollo económico en el país, el reto del gobierno, en sus tres niveles, es reducir trámites, volverlos más rápidos y eficaces, porque la burocracia demuestra ineficiencia gubernamental en cualquier ámbito de la administración pública, mencionó Alberto Uribe Camacho, coordinador general del Corredor Económico del Pacífico en la Secretaría de Economía.

Fotos: Alcaldes de México en Facebook.

Durante la transmisión de Soluciones para Gobernar, Uribe Camacho subrayó que para detonar la economía debe de existir un diagnóstico y plan por cada estado, por lo que el gobierno puso en marcha los corredores económicos en todo el país.

Detalló que en el Corredor Económico del Pacífico se coordinan entidades como Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, donde se genera un diagnóstico de potenciales y una hoja de ruta para cada región.

“La idea es generar más y mejores empleos, los corredores económicos nacen de las potencialidades del territorio, para saber qué puedes exportar en un momento geopolítico trascendental”, dijo al participar en el programa de Alcaldes de México.

En este sentido, resaltó que Jalisco es líder en materia electrónica; Michoacán, en agro; Nayarit tiene un potencial en producción de frutas; y el puerto de Colima es una excelente oportunidad para la llegada de más inversión.

“Se puede construir todo en la medida que haya materia prima, pero es necesaria una estrategia de desarrollo económico nacional, regional y municipal”, declaró.

Para la llegada de más inversiones, consideró que la simplificación de la tramitología es clave y debe de llevarse a cabo desde el gobierno municipal.

“La corrupción para traer una inversión que tienen los municipios no te hacen competitivo, permanentemente hay muchas administraciones pidiendo dinero por trámites, cuando lo importante es generar empleo”, argumentó.

Hecho en México, impulso a pequeñas empresas

Alberto Uribe Camacho añadió que el país cuenta con la marca Hecho en México, donde cualquier sector puede inscribirse y certificarse a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), con el propósito de mejorar los procesos.

“Lo Hecho en México es de calidad y permite entender que todos somos parte de una cadena y hay péquelas empresas que debemos empezar a detonar para que se conviertan en grandes compañías”, destacó.

