Salen de la pobreza 8.3 millones de mexicanos durante 2024

En México, 38.5 millones de personas vivían en pobreza multidimensional, en 2024, cifra que representa 8.3 millones menos que en 2022. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), entre 2018 y 2024, 13.41 millones de personas dejaron la pobreza.

La ENIGH, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), atribuye dicha disminución a la mejora en políticas sociales, aumento del salario mínimo y programas de apoyo directo a las familias vulnerables.

Señala que los estados con mayor pobreza son Chiapas, con 66 por ciento; Guerrero con 58.1 por ciento; Oaxaca, donde 51.6 por ciento de su población está en pobreza; Veracruz y Puebla con 44.5 y 43.4 por ciento, respectivamente.

En contraste, Baja California, Baja California  Sur y Monterrey, fueron las entidades con menores niveles de pobreza.

El informe expuso que las carencias sociales más frecuentes son la seguridad social, con 48.2 por ciento; acceso a la salud, con 34.2 por ciento; el rezago educativo, que llegó a 18.6 por ciento; y una vivienda inadecuada.

En 2024, 46 millones tuvieron ingresos por debajo de la línea de pobreza, y 12.1 millones no podían costear ni la canasta básica alimentaria.

Una persona se considera en pobreza multidimensional cuando sus ingresos no cubren la canasta básica de alimentos, bienes y servicios, y presenta al menos una carencia social.

