SEP anuncia seguro de 3 mil mdp para rehabilitar escuelas afectadas por lluvias

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció la activación de un seguro por tres mil 200 millones de pesos, para atender los daños en escuelas de las cinco entidades afectadas por las lluvias.

El funcionario detalló que hasta el momento se tienen registrados mil 297 planteles afectados, de los cuales, 805 ya se intervinieron y en 492 se realizan las evaluaciones correspondientes.

“El seguro institucional operado por Agroasemex ampara un monto de 3 mil 200 millones de pesos, que permitirá atender de manera oportuna los daños ocasionados en los planteles escolares de los estados afectados, garantizando la seguridad y el bienestar de las comunidades”, indicó.

En la Huasteca de San Luis Potosí, las inundaciones dejaron daños en mobiliario y bardas. En Huejutla varias escuelas permanecieron cubiertas de lodo por más de un metro.

Al respecto, Delgado indicó que ya comenzaron las labores de limpieza, desinfección y evaluación estructural, utilizando recursos del seguro para atender los daños.

Asimismo, dio a conocer un plan integral dividido en tres etapas, que contemplan el desazolve de coladeras, limpieza de patios y salones, además de la desinfección de tinacos y cisternas.

En la segunda parte, se hará la reposición de mobiliario como computadoras, material de laboratorio, útiles y equipos didácticos. Finalmente, se atenderán las escuelas con daños mayores que requieren reconstrucción y reposición.

