Tabasco fortalece medidas para el control del gusano barrenador

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca (SEDAP) de Tabasco y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), sostendrán una reunión de trabajo para establecer nuevos acuerdos en beneficio de los ganaderos locales y dar continuidad a las acciones para el control del Gusano Barrenador de Ganado.

Foto: Gobierno de Tabasco.

El subsecretario de Desarrollo Agrícola y Ganadería, Joaquín Alejandro Ligonio, afirmó que en el encuentro previsto en la Ciudad de México, se tiene como objetivo coordinar estrategias conjuntas que fortalezcan la sanidad pecuaria

Además, evitar más pérdidas económicas a consecuencia de los tiempos en la inspección de los animales en los puntos de verificación para detectar la presencia de la miasis.

“Nosotros como Gobierno del estado vamos a apoyar a los productores de Tabasco. Queremos que la movilización sea cada vez más ágil, queremos en esta reunión que se tenga es para apoyar a los ganaderos y busquemos el mecanismo para que el flujo de las jaulas sea lo más rápido posible y evitemos que el ganado tenga que estar más de 20, 24 horas detenido en una caseta”, puntualizó.

Entre los temas a destacar en la reunión están la dispersión de un mayor número de moscas estériles en el territorio nacional, la instalación de trampas adicionales y la implementación de mecanismos que optimicen los tiempos de inspección en los puntos de control zoosanitario.

El funcionario detalló que los casos de gusano barrenador han disminuido de manera significativa, gracias a la colaboración de médicos veterinarios y productores, quienes han reforzado prácticas de manejo sanitarias como la curación del ombligo y el descorne, medidas que contribuyen a la prevención y el bienestar de los animales.

