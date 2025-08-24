Tamaulipas alista corredores estratégicos para la electromovilidad

Con el fin de transformar el sector energético, Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, señaló que se estudia la factibilidad y diseño de corredores estratégicos para la electromovilidad y así conectar la región norte.

Foto: Gobierno de Tamaulipas

Durante una plática con las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT), Ángel Jiménez afirmó que Tamaulipas estará dando un paso significativo a la electromovilidad.

“En estos momentos estamos diseñando corredores estratégicos para la electromovilidad aquí en Tamaulipas, los corredores que bajan uno por Matamoros y otro que cruza por Victoria, hasta Monterrey, con el fin de conectar las principales vías de comunicación con sistemas de recarga”, señaló.

El funcionario detalló que esta infraestructura será para recarga de vehículos eléctricos que permitan hacer posible un tránsito seguro de automóviles y camiones eléctricos por nuestras carreteras.

“Esto nos va a ayudar a que alguien que quiera hacer tránsito, por ejemplo, alguien que cruza de Victoria hasta Monterrey, o que entra por Nuevo Laredo o Reynosa, no tenga la menor duda de que va a poder hacerlo de manera segura y confiable”, añadió.

integración de la nueva Licenciatura en Electromovilidad por parte de la UTALT, Ángel Jiménez destacó que se podrá tener la capacidad propia de ingeniería para entrar a esta nueva modalidad energética.

“Este anuncio nos ayuda a poder tener capacidad propia de ingeniería para entrarle con todo a los sistemas de recarga, verificar las especificaciones técnicas para desarrollar proyectos de mantenimiento, construir cargadores o incluso algo que se podría hacer, digamos, en un mediano plazo aquí en Tamaulipas: el diseño de un vehículo eléctrico propio”, aseguró.

