Tijuana pone en marcha 13 rutas de recolección de residuos

El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, puso en marcha 13 nuevas rutas de recolección de residuos sólidos urbanos en Residencial del Bosque, en beneficio de más de 18 mil habitantes.

Foto: Municipio de Tijuana.

Además, el presidente municipal también anunció que la próxima semana iniciarán los trabajos de rehabilitación total del parque Paseo del Banfield, para dejarlo en condiciones de primer nivel en beneficio de las niñas y niños de la comunidad.

“En su momento se habló de cubrir una necesidad y hoy es una realidad. Hoy se aperturan 13 nuevas rutas de recolección de basura de manera permanente; aquí no vuelven a pagar por la recolección. El servicio público municipal no se condiciona, es para todas y todos, y yo, como alcalde, cumplo con lo que me corresponde hacer”, expresó.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, Virginia Vargas González, informó que las nuevas rutas operarán los días sábado, con una proyección de 91 toneladas de residuos recolectados por semana. El servicio gratuito atenderá además a tres parques, dos iglesias, una escuela secundaria, una primaria y un kínder, contribuyendo a mantener espacios públicos y educativos en mejores condiciones.

“Esta acción se enmarca dentro de la estrategia integral para mejorar las condiciones sociales, ambientales y de salubridad en las colonias de Tijuana, derivada de la contratación de 129 unidades recolectoras bajo la modalidad de arrendamiento”, dijo.

En el banderazo de arranque también estuvieron presentes el director de Servicios Públicos Municipales, Josué Octavio Gutiérrez Márquez; la regidora Magaly Ronquillo Palacios; el regidor Arturo Aguirre González; y la coordinadora de Delegaciones, Adriana Barrera Hernández.

