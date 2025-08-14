Tlalpan anuncia programa en beneficio de los adultos mayores

Con una inversión de 5 millones de pesos, la alcaldía Tlalpan anunció el programa Cuidar y de cuidado, en beneficio de más de cinco mil adultos mayores en la demarcación. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y consolidar la red comunitaria de cuidados.

Foto: Gobierno de Tlalpan.

La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, destacó que la iniciativa busca atender con políticas públicas y acciones concretas a las personas que han contribuido con su trabajo a la vida comunitaria de Tlalpan.

“Reconocemos la experiencia, la dignidad y el respeto que merecen nuestros mayores; su conocimiento y su historia son fundamentales para mejorar la calidad de vida en los pueblos y colonias”, expresó.

Este programa social se complementará con un plan integral de rehabilitación de los centros comunitarios, espacios de salud, bibliotecas y centros de atención virtual de la demarcación.

Se llevará a cabo mediante la entrega de recursos a los colectivos para fortalecer sus actividades comunitarias, así como apoyos directos y acompañamiento a las personas cuidadoras, quienes además recibirán capacitación a través de cursos y talleres especializados.

Osorio destacó que, en la actual administración, se fortaleció este reconocimiento, extendiendo el apoyo a las mujeres desde los 60 años, y que en la Ciudad de México se garantiza que hombres y mujeres reciban este beneficio por igual.

“Este es uno de nuestros programas más queridos. La labor de cuidados es la que le da sostén al mundo y, ya que la mayoría de las veces recae en las mujeres, es una tarea que debe reconocerse y valorarse. Por eso trabajamos de la mano con el sistema público de cuidados que impulsa nuestra jefa de Gobierno”, señaló.

