Zamora impulsa prácticas agroecológicas con capacitación

El Gobierno de Zamora en conjunto con el gobierno estatal, realizaron el Taller Regional de Capacitación AgroSano con la participación de cerca de 60 productores agrícolas de 17 municipios de la región, una iniciativa orientada a fortalecer la producción sustentable y promover prácticas agroecológicas que contribuyan a la conservación del medio ambiente.



Foto: Ayuntamiento de Zamora.

La capacitación se desarrolló en la comunidad de San Esteban y tuvo como propósito brindar a los campesinos herramientas para mejorar la productividad del campo mediante técnicas sostenibles y el uso eficiente de los recursos naturales.

Durante la inauguración, el director de Desarrollo Rural y Fomento Industrial de Zamora, Felipe Cortez Espinoza, destacó que el fortalecimiento del sector agropecuario requiere impulsar el intercambio de conocimientos entre los productores para elevar la calidad de los cultivos, proteger el entorno natural y mantener vigente la actividad ejidal en la región.

Asimismo, reconoció el respaldo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de Michoacán y de la Coordinación Estatal del programa AgroSano para llevar esta estrategia de capacitación a los municipios de la región Lerma-Chapala.

Productores aprenden técnicas para una agricultura más sostenible

Como parte del taller, los asistentes recibieron capacitación sobre la elaboración de bioestimulantes a base de aminoácidos, la fabricación de trampas de feromonas para el control de plagas, el diseño de curvas de nivel para la conservación del suelo y el cálculo de costos de producción, entre otras herramientas enfocadas en una agricultura sustentable.

Las autoridades señalaron que estas prácticas buscan reducir el impacto ambiental de la actividad agrícola, mejorar la salud de los suelos y fortalecer la rentabilidad de las unidades de producción.

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En el encuentro participaron también el delegado de SADER, Jorge Ochoa Silva; la coordinadora de la región Lerma-Chapala, Martha Patiño Cruz; el coordinador estatal del programa AgroSano en Michoacán, Guillermo Ramos Solorio; y Guadalupe Tapia Navarro, representante de la Red de la Meseta Purépecha.

Los participantes coincidieron en que la adopción de buenas prácticas agroecológicas es clave para recuperar los ecosistemas, fortalecer la productividad del campo y avanzar hacia un modelo de desarrollo rural más sostenible en la región.

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