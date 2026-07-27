Salamanca aumenta 71% los aseguramientos durante el primer semestre de 2026

El gobierno de Salamanca, Guanajuato informó que a través de una estrategia de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales permitió que Salamanca, Guanajuato, incrementara en 71 por ciento los aseguramientos durante el primer semestre de 2026.

Foto: Municipio de Salamanca.

Según la Dirección de Seguridad Pública, entre enero y junio de este año se registraron 407 aseguramientos, cifra superior a la obtenida en el mismo periodo de 2025, resultado que la administración atribuye al fortalecimiento de las acciones operativas y al trabajo conjunto entre las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Como parte de estos operativos, las autoridades lograron la recuperación de 10 vehículos con reporte de robo, además de poner a disposición del Ministerio Público a 115 personas por su presunta participación en diversos delitos. Asimismo, fueron localizadas 11 personas.

En materia de combate a la delincuencia, la corporación también aseguró 39 vehículos, 152 motocicletas y 14 armas prohibidas, acciones encaminadas a retirar de circulación objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

En el ámbito de la justicia cívica, la Dirección de Seguridad Pública reportó la detención de mil 464 personas por faltas administrativas, como parte de las acciones para preservar el orden público, fortalecer la convivencia ciudadana y prevenir la comisión de delitos.

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El Gobierno Municipal señaló que estos resultados son producto de la coordinación permanente entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y reiteró que continuará impulsando estrategias de prevención, vigilancia y reacción para fortalecer la seguridad y proteger la tranquilidad de las familias salmantinas.

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