Tener una buena idea, un equipo eficiente y una planeación estratégica sólida no siempre bastan para convertir un emprendimiento en una historia de éxito. El acceso al financiamiento sigue siendo uno de los mayores retos para los emprendedores, y los fondos de inversión se han consolidado como una de las vías más efectivas para impulsarlos.

El nuevo libro de LID Editorial México, Los 10 fondos clave de capital emprendedor en México, ofrece una mirada integral a esta industria, destacando su evolución, impacto y desafíos. En la última década, la inversión de capital emprendedor en el país se ha casi duplicado, pasando de 526 millones de dólares en 2014 a más de 970 millones en 2024, con más de 170 fondos activos.

El objetivo de esta obra es brindar a emprendedores, autoridades y futuros administradores de fondos una visión práctica sobre cómo se ha construido el ecosistema de inversión en México. El libro incluye casos de éxito como Kavak, Bitso y Cornershop, ejemplos de empresas que lograron escalar gracias al respaldo de capital emprendedor.

Además, analiza los retos estructurales que enfrenta el sector, como la necesidad de democratizar el acceso al capital, fomentar la diversidad y profesionalizar a los actores del ecosistema. El texto busca inspirar y servir como herramienta de consulta, destacando valores clave como la resiliencia, la visión de largo plazo y la colaboración entre emprendedores e inversionistas para fortalecer un entorno de innovación sostenible.

El libro, escrito por las investigadoras del ITAM —Renata Herrerías, Daniela Ruiz Massieu y Claudia González—, contó con la colaboración de KPMG, firma comprometida con el impulso al emprendimiento y la consolidación de un ecosistema de inversión sólido en México.

La publicación profundiza en la historia y estrategia de 10 fondos emblemáticos: 500 LatAm, Angel Ventures, Cometa, Dalus Capital, Dila Capital, Hi Ventures, IDNIA, Nazca, Nido Ventures y Wollef. Cada capítulo presenta su tesis de inversión, criterios de selección, principales aprendizajes y recomendaciones para quienes buscan levantar capital.

Gracias al trabajo de estos fondos y de múltiples actores del ecosistema, México cuenta hoy con un sector emprendedor tecnológico robusto, innovador y con proyección regional y global.

