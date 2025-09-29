Más allá de la nota de prensa: Por qué la supervivencia de los medios locales es clave para tu municipio

por | Sep 28, 2025 | De Puño y Letra |

Por Heidi Rangel Piñón *

Se enfoca en el panorama global, sus argumentos son especialmente relevantes para los gobiernos locales. En un municipio, el acceso a información local, veraz y de calidad es fundamental para la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el buen gobierno. Pensemos en lo siguiente:

Supervisión del poder: Un medio local independiente tiene la capacidad de investigar y reportar sobre Hoy en día, es común escuchar debates sobre el futuro de los medios de comunicación y su supervivencia en la era digital. La mayoría de estas conversaciones se centran en la publicidad, las suscripciones o la inmediatez, pero un reciente llamado de un grupo de economistas, entre ellos los premios Nobel Joseph Stiglitz y Daron Acemoglu, nos invita a ver el tema desde una perspectiva más profunda: la de la democracia y la estabilidad financiera.

En un artículo publicado por el Foro de la Democracia y la Información, estos expertos argumentan que los medios de interés público son tan vitales para el funcionamiento de una sociedad como los bancos centrales para la economía. Ellos son los que garantizan un suministro de información confiable, supervisan el poder y limitan la polarización.

¿Por qué esto es importante para tu municipio?

Aunque el llamado de los economistas el uso de los recursos públicos, la transparencia en los procesos de licitación o el avance de obras clave. Esto genera un contrapeso necesario y fomenta la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

Participación ciudadana: Los medios locales informan sobre las decisiones del cabildo, las convocatorias a juntas vecinales o los programas sociales, permitiendo que la ciudadanía se involucre de forma activa y bien informada en los asuntos de su comunidad.

Identidad y cohesión: Los medios que cubren temas locales (cultura, eventos, deporte) no solo informan, sino que también construyen un sentido de identidad colectiva y fortalecen el tejido social.

La amenaza de las grandes plataformas

El artículo de los economistas destaca un punto crucial: el modelo de negocio tradicional de los medios, basado en la publicidad, ha colapsado ante el poder oligopólico de los gigantes tecnológicos. Las grandes plataformas digitales acaparan la mayor parte de la inversión publicitaria, dejando a los medios, sobre todo a los más pequeños y locales, sin los recursos necesarios para operar.

Este problema es doblemente peligroso para los municipios. Sin medios locales sostenibles, el espacio de la información puede ser ocupado por rumores, desinformación o voces no verificadas que complican la comunicación entre el gobierno y sus ciudadanos.

¿Qué pueden hacer los municipios?

El llamado de los economistas es claro: se requiere la intervención de las autoridades para crear un ecosistema informativo que permita a estos medios sobrevivir. Esto no significa censura ni control, sino la creación de mecanismos de apoyo que garanticen su operación, por ejemplo:

Promover la publicidad local: Los municipios pueden priorizar la pauta oficial en medios locales, en lugar de dirigir todos los recursos a las redes sociales o plataformas globales. Fomentar alianzas: Se pueden establecer colaboraciones con medios locales para difundir campañas de interés público de manera efectiva y segmentada. Regular el espacio digital: Aunque esto depende más de las autoridades federales, los municipios pueden sumarse a la discusión y solicitar un marco regulatorio que equilibre el poder de las grandes plataformas y beneficie a los medios que generan contenido de valor.

En conclusión, la supervivencia de los medios locales no es un tema trivial. Es una pieza clave para la salud de nuestras democracias y para la estabilidad de nuestras comunidades. Como autoridades, es nuestro deber no solo reconocer su valor, sino también buscar formas innovadoras de garantizar que sigan cumpliendo su rol esencial en la vida pública.

*La autora es especialista en Comunicación Estratégica. Directora y Fundadora de Typ Media.

