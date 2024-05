Alejandra Gutiérrez presentó su visión “León 450”

por | May 23, 2024 | Elecciones |

Ale Gutiérrez presentó ante los leoneses su gran visión León 450 “Yo quiero a León”, que concentra 60 soluciones para el futuro de la ciudad, que surgen de la escucha ciudadana y de la planeación, experiencia y visión de la candidata panista a la alcaldía de León.

Fotos: Cortesía.

En un emotivo encuentro con representantes de diversos sectores de la sociedad leonesa en la explanada del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, Ale Gutiérrez expuso su gran visión León 450, en la que destaca soluciones a vialidades como bulevar Aeropuerto, 2 nuevos centros de transferencia del SIT, y la Central Metropolitana de Seguridad en el Potrero.

“Esta es nuestra gran visión para León (…) esto es trabajo en equipo, escucha permanente, conocer los sueños de la gente y ver con diagnósticos qué necesita la ciudad. Yo quiero a León y por eso siempre pienso en el presente, agradeciendo a los que trabajaron en el pasado, buscando tener un mejor futuro”, resaltó en su mensaje Ale Gutiérrez.

Anunció para el bulevar Aeropuerto la implementación de circuitos viales conectando con Eje Metropolitano y bulevar Timoteo Lozano para mejorar la movilidad de peatones, ciclistas y vehículos, reduciendo los tiempos de traslado.

En la zona de La Antorcha, Brisas del Campestre y Las Joyas se construirán 7 grandes conexiones en las principales vialidades para mejorar la fluidez del tráfico.

Lo mismo se hará en la zona de Central de Abastos donde se construirá un puente vehicular en el bulevar Miguel de Cervantes Saavedra, reduciendo los tiempos de traslado hasta en un 40 %. Para la zona Norte se creará un puente vehicular adicional para mejorar la movilidad en toda la zona.

En materia de movilidad, Ale propuso la construcción de 2 Centros de Transferencia SIT, aumento de frecuencias del transporte público, habilitación de tres nuevas rutas exprés y la introducción de la primera línea de transporte 100% eléctrica, junto con la expansión de 25 km de la red de ciclovías y la mejora de la seguridad en las mismas.

Para garantizar el acceso al agua, se aplicará nanotecnología en la Presa del Palote lo que permitirá eliminar el tandeo en la zona norte, se ampliará la red de agua tratada y se implementará un sistema de captación de agua pluvial en la zona Sur.

“Sabemos que hay cosas de la naturaleza que no están en nuestras manos, pero no podemos permitir que algo tan vital como el agua no llegue a la gente”, puntualizó Ale Gutiérrez.

En cuanto a seguridad, se establecerá la Central Metropolitana de Seguridad, nuevas delegaciones de policía y se consolidará un edificio de Inteligencia para la Policía Cibernética.

Porque la salud no espera, dijo, se duplicará el programa Médico en tu Casa, se ofrecerá una línea de atención psicológica 24/7 y se ampliará el horario de atención psicológica presencial en las 7 delegaciones.

Para que nadie se quede sin estudiar, su gran visión contempla destinar 224 millones de pesos para otorgar más becas educativas y de excelencia, además se crearán 4 Academias de capacitación para el Empleo y Emprendimiento.