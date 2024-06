“Por primera vez, en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer Presidenta de México. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas”, afirmó Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PVEM y PT), y virtual presidenta de México.

Foto: Captura de pantalla mensaje de Claudia Sheinbaum en YouTube.

Luego de que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Tadeii, informara de los datos del conteo rápido en el que Sheinbaum obtenía entre 58.3 y 60.7 por ciento de la votación emitida, la morenista dio un mensaje a la ciudadanía en el que ofreció velar por todos los mexicanos sin distingos.

“Concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos“, sostuvo.

Mencionó que el resultado de la elección es un reconocimiento del pueblo de México a la historia. “A los resultados, a la convicción y a la voluntad, pero sobre todo es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación.”

Xóchitl Gálvez acepta que tendencias no le favorecen

La candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, aceptó que las tendencias no favorecen su candidatura.

Foto: Captura de pantalla Xóchitl Gálvez en X.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, en compañía de los presidentes de los partidos políticos de la coalición, Gálvez señaló su firme compromiso con la ley. “Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar con los cómputos distritales”, expuso.

Así, dijo que se comunicó con la candidata Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Y, agregó que, mantendrá la exigencia de que se atiendan los grandes problemas del país, como la violencia.

“Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno le va a ir bien a nuestro país”, sostuvo Gálvez Ruiz.

Jorge Álvarez Máynez agradece el apoyo de jóvenes y adultos mayores

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, agradeció el apoyo de los mexicanos y los 6 millones de votos obtenidos por parte de las personas mayores de edad.

Foto: Captura de pantalla mensaje de Jorge Álvarez Máynez en YouTube.

“Estamos muy contentos de estar aquí, de estar acompañados de un grupo de jóvenes que creyeron en momentos de adversidad”, sostuvo.

