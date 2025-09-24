INE alista nueva credencial digital para votar

por | Sep 24, 2025 | Elecciones |

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la Estrategia de Transformación Digital del Registro Federal de Electores, que incluye una credencial digital para votar, así como el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial.

Foto: INE.

Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, destacó que la iniciativa busca mejorar los servicios vinculados al registro electoral, fortalecer los vínculos institucionales y ofrecer alternativas digitales para la ciudadanía.

“Esta estrategia busca que la ciudadanía encuentre en los servicios digitales una alternativa efectiva para realizar sus gestiones”, detalló.

Esta estrategia también contempla la implementación de una versión digital para votar que coexistirá con la credencial física durante una primera etapa, entre sus ventajas destaca una mayor flexibilidad para emisión y actualización, mejor control sobre los datos personales y soberanía digital.

Lee: La estrategia de transformación digital del Registro Federal de Electores

Castillo Loza indicó que este avance sienta las bases para futuros desarrollos como el voto electrónico, en línea con tendencias internacionales en materia de participación ciudadana.

Asimismo, también se contempla el uso de inteligencia artificial para detectar patrones irregulares en el padrón electoral y la lista nominal, para prevenir fraudes, así como registros duplicados.

Además, se tiene previsto establecer mecanismos de interoperabilidad entre instituciones y un ecosistema robusto en ciberseguridad para la protección de datos personales.

